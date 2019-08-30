https://news.day.az/world/1151691.html В Японии сотрудников головного офиса Toyota эвакуировали из-за задымления
В Японии сотрудников головного офиса Toyota эвакуировали из-за задымления
Сотрудники головного офиса японского автомобильного концерна Toyota, расположенного в одноименном городе в префектуре Айти, в пятницу были эвакуированы из-за произошедшего в здании задымления. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что на пульт местного пожарного управления поступило сообщение о том, что с восьмого этажа штаб-квартиры крупнейшего японского автопроизводителя идет густой дым. На место уже прибыло более десяти пожарных расчетов. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
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