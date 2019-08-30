https://news.day.az/world/1151735.html Как выглядит палата в элитной больнице Саудовской Аравии - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Как выглядит палата в элитной больнице Саудовской Аравии - ВИДЕО
Автор видео продемонстрировал комфорт и удобства палаты в элитной больнице города Мекка. В такой обстановке даже болеть как-то неудобно, передает Day.Az со ссылкой нa fishki.net.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре