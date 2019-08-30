Автор видео продемонстрировал комфорт и удобства палаты в элитной больнице города Мекка. В такой обстановке даже болеть как-то неудобно, передает Day.Az со ссылкой нa fishki.net.

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