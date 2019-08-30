Не зря столько фильмов ужасов используют страх людей перед лифтами. Неизвестной официантке из Китая не повезло на себе ощутить, что чувствуют персонажи таких фильмов, оказавшись в страшной опасности, передает Day.Az со ссылкой нa life.ru.

Недавно в Сеть попала запись с камеры видеонаблюдения, предположительно, из гостиницы. На нём две женщины стоят в лифте и ждут, когда он поедет вверх. Но лифт по какой-то причине не двигается, и одна из женщин, с блюдом в руках, решает проверить, в чём причина, пишет Metro.

Девушка пытается выйти из лифта, когда тот приходит в движение, не закрыв двери. Чтобы не попасть в кошмарную ситуацию, смелая китаянка, игнорируя крики своей испуганной попутчицы, вылетает на этаж. Судя по грохоту, блюдо официантке удержать не удалось, но здесь её никто за это не осудит.

Инцидент произошёл ещё 11 августа, но видео появилось только сейчас. К сожалению, СМИ неизвестно, предприняла ли администрация здания какие-либо шаги по устранению опасной неисправности лифта.

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