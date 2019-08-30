Житель Вьетнама избил супругу с ребенком на руках за то, что она передвинула его телевизор в другую комнату. Как передает Day.Az со ссылкой нa 360tv.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Видеозапись опубликовала сама пострадавшая - радиоведущая Ву Тхи Тху Ли. На кадрах видно, как ее супруг Нгуен Суан Винь несколько раз бьет женщину, держащую на руках грудного ребенка. После одного из ударов ведущая падает.

По словам Ву, ей пришлось обратиться в больницу. Она рассказала, что ее муж - мастер боевых искусств - всегда был жестоким, но раньше он никогда не бил ее так сильно. Также дети ранее не становились свидетелями скандалов. Женщина добавила, что уже уходила от мужа-тирана, но пара вновь сошлась после рождения второго ребенка.

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