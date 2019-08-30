В Раггале, Форарльберг, Австрия 69-летний пилот и пассажир получили травмы после неудачной посадки воздушного шара , спровоцированной ветром, передает Day.Az со ссылкой нa fishki.net.

69-летний пилот Хансйорг Келлер (Hansjorg Keller), возвращаясь из Гросс-Вальцерталя с 6 австрийскими пассажирами, захотел в районе 8 вечера посадить воздушный шар.

При попытке приземлиться порыв ветра подул в оболочку воздушного шара и оторвал корзину от земли, прежде чем она снова экстремально приземлилась.

В результате неудачной стыковки корзина опрокинулась, пилот и пассажиры выпали, но 64-летний мужчина попытался удержать её, чтобы она не улетела снова.

Летательный аппарат вновь взмыл на несколько метров в воздух, прежде чем опять рухнуть на траву. В этот момент пилота немного протащило по лугу, так как он не захотел отпускать трос, изо всех сил пытаясь таким образом удержать шар на земле.

После воздушный шар снова упал и на этот раз мужчина ему уже не позволил взлететь.

По словам свидетеля, в течение 17 минут после инцидента на место происшествия на двух транспортных средствах прибыла группа пожарных, состоящая из 20 человек.

Сообщается, что Келлер получил лёгкие ранения, тогда как 64-летний мужчина сломал себе руку, другие пассажиры не пострадали.

По данным полиции, погодные условия для посадки были нормальными.

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