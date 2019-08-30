Главный санитарный врач Великобритании профессор Салли Дэвис заявила, что массовое применение антибиотиков в кормах животных представляет гораздо большую угрозу для людей, чем глобальное потепление. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Daily Mail.

Организм человека вырабатывает устойчивость к антибиотикам через супербаги, которые могут производить фермент, ослабляющий антибиотики и создающий заслон, не дающий им попасть в организм и начать действовать.

По словам Дэвис, антибиотики составляют основу современной медицины, без них нельзя провести любую хирургическую операцию. А из-за устойчивости к ним только в Британии ежегодно могут умирать по несколько миллионов человек, уверена профессор. Она отметила, что некоторые инфекции, включая туберкулез, обзавелись иммунитетом к антибиотикам, которые раньше были эффективны против них.

Причиной выработки устойчивости организма к антибиотикам Дэвис назвала применение гармонов роста в животноводстве. Она предостерегла от импорта мяса и рыбы из стран, в которых "злоупотребляют" антибиотиками в сельском хозяйстве, прежде всего, из США. По данным экспертов, до 70% мяса там производится с применением антибиотиков.

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