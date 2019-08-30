Жительнице Оклахомы Кетрин Робертс ампутировали обе ноги и пальцы на руках из-за инфекции, которая попала в организм через слюну ее собаки. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканала Oklahoma News 4.

Поначалу 60-летняя женщина испытывала симптомы гриппа, однако спустя месяц ей стало сложно передвигаться: начала отказывать правая нога. По истечении нескольких дней в больнице у Робертс начали чернеть конечности.

Лечащие врачи заявили, что в ее кровь попала инфекция, которой она заразилась через слюну собаки.

Женщина вспомнила, как кормила питомца курятиной с руки и та случайно укусила ее. По признанию Робертс, она сама не обратила внимания на рану, поскольку это была лишь небольшая царапина.

Из-за быстрого распространения инфекции и тяжелого ущерба для мышц врачи были вынуждены ампутировать женщине обе ноги до колена и пальцы на руках.

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