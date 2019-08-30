Брендан Бисли, электрик из Сиднея (Австралия), два с половиной года встречался с девушкой и наконец решил сделать ей предложение, передает Day.Az со ссылкой нa 120.su.

25-летний романтик купил кольцо и тайком от подруги забронировал поездку в Грецию - именно там он планировал попросить любимую стать его женой. Однако, жизнь распорядилась иначе - девушка, которая и понятия не имела о планах Брендана, заявила ему, что их отношениям пришёл конец. Мужчина всё равно отправился в Грецию, взяв с собой друзей, а вот кольцом он решил распорядиться очень оригинально - придя на утёс, он бросил коробочку в море.

Брендан подчёркивает, что сценка, снятая его друзьями на видео, вовсе не является каким-то актом ярости. Романтичному мужчине просто не хотелось возвращать кольцо в магазин или уж тем более приберечь его для какой-нибудь другой девушки. Что же касается бывшей подруги, то Брендан не испытывает к ней злобы - они расстались вполне по-доброму, и он надеется, что оба они найдут своё счастье.

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