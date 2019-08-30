Дальнейшее сокращение Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, базовой процентной ставки приведет к крупнейшему за последнее время росту биржевых индексов США. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в Twitter американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если бы ФРС сократила [ставку], у нас был бы один из крупнейших за долгое время рост на фондовых рынках", - написал глава государства.

Президент США вновь высказал недовольство усилением курса американского доллара, в том числе в отношении евро, отметив, что это снижает конкурентоспособность американских товаров. Ответственность за укрепление национальной валюты Трамп возложил на ФРС.

"Евро падает в отношении доллара "как сумасшедший", что дает им [экономикам стран еврозоны] большое преимущество в сфере экспорта и производства, а ФРС не делает ничего!" - полагает американский президент.

"Наш доллар сейчас сильнее, чем когда-либо в истории, - добавил Трамп. - Звучит хорошо, не так ли? Для всех, за исключением производителей, которые выпускают товары для продажи за пределами США".

"У нас нет проблем с пошлинами (мы ставим на место плохих и/или нечестных игроков ), у нас есть проблема с ФРС, - считает президент США. "Они ничего не понимают!" - заключил он, имея в виду руководство американского центробанка.

Трамп неоднократно критиковал ФРС за то, что она, по его мнению, не желает снижать базовую процентную ставку, что вызывает приток капитала в США из-за рубежа, рост спроса на доллары и его усиление в отношении иностранных валют.

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