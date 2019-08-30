45-летний ведущий программы "Выжить любой ценой" и бывший спортсмен Беар Гриллс чудом остался жив. Он оказался на грани жизни и смерти после укуса пчелы на отдаленном острове в Тихом океане. Это произошло на съемках нового шоу, во время переправы на лодке с острова на остров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

У Беара Гриллса на укус пчелы развилась аллергическая реакция, перешедшая в анафилактический шок. Лишь вмешательство медиков в ситуацию позволило спасти телеведущего, отмечает газета Metro.

"Это было безумие, - отметил один из участников программы. - Он насмерть напугал всех тех, кто изучает его навыки выживания".

Телеведущий уже оказывался однажды в подобной ситуации. На съемках он попытался добыть мед из улья и съесть его. Однако пчелы отдавать свои запасы без боя были не согласны. После укуса Беар Гриллс также почувствовал себя плохо, но продолжил съемки программы, несмотря на то, что у него заплыл глаз и опухло все лицо.

На счету Беара Гриллса много штучек: он заставлял Джулию Робертс есть козьи мозги, баскетболиста Шакила О'Нила закопал с головой в листве. В его программе даже обещал сняться 44-й президент США Барак Обама.

Съемки новой программы Гриллся начнутся в сентябре 2019 года с 12 участниками. Они попытаются не просто выжить на острове сокровищ, но и заработать при этом приз в 100 тысяч фунтов стерлингов. Среди участников будущего шоу есть даже 75-летняя прабабушка, бывшая звезда реалити-шоу, медсестра реанимации и педиатр-нейрохирург. Но то, что ведущий программы "Выжить любой ценой" Беар Гриллс остался жив после укуса пчелы, благодаря слаженным действиям съемочной команды, оказалось лучшей рекламой будущего шоу.

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