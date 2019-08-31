https://news.day.az/world/1151893.html Скончался один из богатейших людей мира
Скончался один из богатейших людей мира
На 94-м году жизни скончался шведский бизнесмен, миллиардер Ханс Раусинг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Он был сыном производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга.
Ханс Раусинг возглавил компанию в начале 1950-х годов и вывел ее на мировой рынок.
Раусинг являлся одним из богатейших людей мира. Его состояние оценивалось в $12 млрд. Он скончался в своем доме в Англии.
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