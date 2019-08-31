На 94-м году жизни скончался шведский бизнесмен, миллиардер Ханс Раусинг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он был сыном производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга.

Ханс Раусинг возглавил компанию в начале 1950-х годов и вывел ее на мировой рынок.

Раусинг являлся одним из богатейших людей мира. Его состояние оценивалось в $12 млрд. Он скончался в своем доме в Англии.

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