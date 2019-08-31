В Санкт-Петербурге около магазина на Комендантском проспекте подростки напали на продавцов, которые не продали им алкоголь, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

На помощь им пришел мужчина, который спас продавцов. Через некоторое время к месту приехала полиция. Подростки успели сбежать.

Мужчина доставлен в больницу. Произошедшее попало на видео.

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