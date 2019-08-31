https://news.day.az/world/1151936.html В Пакистане обрушился мост, есть десятки погибших
В Пакистане обрушился мост, есть десятки погибших
По меньшей мере 24 человека погибли в Пакистане, когда следовавший со свадебной церемонии автомобиль упал в реку после обрушения моста. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Dawn.
"Все 24 человека, принадлежавшие к одной семье, утонули, когда обрушился мост и перевозивший их автомобиль упал в реку", - заявил глава гражданской обороны округа Верхний Кохистан Ахсанул Хак.
По данным издания инцидент, произошел в пятницу вечером. Мост, находившийся в ветхом состоянии, не выдержал веса перегруженного автомобиля. Полиция и местные жители начали поиски тел погибших.
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