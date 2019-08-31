По меньшей мере 6 человек погибли и 43 пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ANI.

Инцидент произошел в индийском штате Махараштра в субботу утром. Причина взрыва пока не приводится

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