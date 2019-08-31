https://news.day.az/world/1151943.html Взрыв на химзаводе в Индии, есть погибшие и пострадавшие
Взрыв на химзаводе в Индии, есть погибшие и пострадавшие
По меньшей мере 6 человек погибли и 43 пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ANI.
Инцидент произошел в индийском штате Махараштра в субботу утром. Причина взрыва пока не приводится
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