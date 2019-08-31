https://news.day.az/world/1151969.html Рыбалку с летающих дронов организовали в Австралии - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Рыбалку с летающих дронов организовали в Австралии - ВИДЕО
Австралийские любители острых ощущений устроили зрелищную рыбалку, с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Как передает Day.Az со ссылкой на rai77, один из австралийских рыбаков испытал новый вид передвижения над водной гладью и поймал первую рыбу, забросив наживку на середине водоёма. "Это первый в мире человекоподъемный беспилотник и на его совершенствование и создание ушли годы", - говорится в описании к зрелищному сюжету.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре