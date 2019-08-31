Австралийские любители острых ощущений устроили зрелищную рыбалку, с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77, один из австралийских рыбаков испытал новый вид передвижения над водной гладью и поймал первую рыбу, забросив наживку на середине водоёма. "Это первый в мире человекоподъемный беспилотник и на его совершенствование и создание ушли годы", - говорится в описании к зрелищному сюжету.

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