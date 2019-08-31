Собаке по кличке Реми всего три месяца, так что она пока ещё отличается неуклюжестью и часто веселит хозяйку.

Кадры, снятые Тарой Харо из Окалы (Флорида, США), показывают, как Реми пытается добраться до лакомств, разложенных на мебели, причём её отчаянные попытки смотрятся уморительно, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Особенно зрителей повеселило, как юная собака не смогла справиться с вращающимся креслом, устроив какое-то подобие смешной карусели.

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