Вооруженные силы Афганистана отражают нападение членов радикального движения "Талибан" на крупный город Кундуз на севере страны, более 30 талибов были ликвидированы, другие начали сдаваться властям. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили власти страны и СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что представители США и талибы пока не достигли договоренностей по урегулированию конфликта в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" напали на город рано утром в субботу. Официальный представитель президента страны Седик Седикки в своем Twitter сообщил, что войска отражают " атаку талибов на некоторые районы города Кундуз", они заняли позиции в районах с гражданским населением. По его словам, главная задача вооруженных сил - обеспечить защиту мирного населения.

Телеканал 1TV сообщает со ссылкой на минобороны Афганистана, что в город прибыли дополнительные войска для отражения атаки, 32 талиба сдались властям. По данным местного МВД, в результате авиаударов были ликвидированы по меньшей мере 26 талибов, еще 8 были убиты в результате наземных операций в различных частях города.

Агентство Ассошиэйтед Пресс уточняет, что некоторые боевики вошли в больницу города и взяли пациентов в заложники.

Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Как заявил РИА Новости бывший командир талибов Акбар Ага, текст мирного соглашения США и "Талибана" готов, заключение договора ожидается на предстоящих выходных.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!