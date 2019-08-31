В США на 69-м году жизни скончался сценарист многосерийных мультфильмов Гордон Брэссак. Об этом сообщил его сын, кинопродюсер Джеймс Каллен Брэссак в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мой отец любил заставлять людей смеяться, и я очень благодарен за то, что его наследие продолжает жить в созданных им мультфильмах. Если вы неравнодушны к мультикам, прошу вас посмотреть серию "Пинки и Брейна" или "Озорных анимашек" и посмеяться в его честь. Я знаю, что он хотел бы именно этого", - написал он.

Брэссак был одним из сценаристов популярных мультипликационных фильмов, в числе которых "Пинки и Брейн", "Черный плащ", "Приключения Джимми Нейтрона", "Могучий Макс", "Смурфики" и "Озорные анимашки".

Он трижды становился лауреатом дневной премии "Эмми" в разных номинациях.



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