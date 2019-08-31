Число погибших в результате взрыва, прогремевшего в субботу утром на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра, возросло до 12. Об этом заявил представитель местной полиции Вишвас Пандхаре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

По словам Пандхаре, которого цитирует агентство ANI, ещё 58 человек получили ранения. К настоящему времени они доставлены в одну из ближайших больниц, им оказывается необходимая помощь.



Авария на химзаводе произошла в 09.45 утра по местному времени. По предварительным данным, произошёл взрыв нескольких баллонов, после чего предприятие охватил мощный пожар. На момент случившегося на заводе находились около 100 человек. О судьбе многих из них по-прежнему ничего не известно.

Тем временем в районе инцидента продолжается спасательная операция. Полиция ведёт расследование происшествия.



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