Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе деревни Минино Клинского района Московской области. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, на борту летательного аппарата находилось два человека, в том числе 12-летняя девочка. В результате пилот самолета погиб, ребенок получил травмы.

О жесткой посадке самолета в экстренные службы сообщил местный житель. Причины инцидента в настоящее время выясняются.

Ранее 31 августа сообщалось, что пассажирский аэробус А-320 российской авиакомпании "Сибирь", летевший из Владивостока в Южно-Сахалинск, имел технические неисправности во время полета.

По словам командира воздушного судна, за 12 минут до приземления, в 09:37 по местному времени, команде удалось починить вышедшее из строя радионавигационное оборудование и завершить посадку в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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