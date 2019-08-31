https://news.day.az/world/1152055.html Полет легендарного истребителя МиГ-15 на МАКС-2019 - ВИДЕО
Полет легендарного истребителя МиГ-15 на МАКС-2019 - ВИДЕО
В подмосковном Жуковском проходит Международный авиационно-космического салон МАКС-2019, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Посетители салона смогли увидеть полет советского истребителя МиГ-15, который являлся реактивным боевым самолётом в истории авиации, состоявшего на вооружении многих стран мира.
МиГ-15 был восстановлен благодаря российскому меценату Андрею Станиславовичу Чижику.
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