В подмосковном Жуковском проходит Международный авиационно-космического салон МАКС-2019, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Посетители салона смогли увидеть полет советского истребителя МиГ-15, который являлся реактивным боевым самолётом в истории авиации, состоявшего на вооружении многих стран мира.

МиГ-15 был восстановлен благодаря российскому меценату Андрею Станиславовичу Чижику.

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