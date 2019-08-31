Компания Google согласилась заплатить наложенный на нее властями США штраф в размере около 200 миллионов долларов из-за нарушений конфиденциальности на YouTube. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компанию обвиняют в публикации данных пользователей младше 13 лет без согласия их родителей.

Отмечается, что данный штраф является одним из крупнейших, наложенных в рамках американского закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA). В то же время Alphabet Inc., материнская компания Google, за последние три календарных года заработала 63 миллиарда долларов. По оценкам аналитиков, YouTube, чьи финансовые результаты не публикуются, приносит годовой доход в десятки миллиардов долларов.

"Столь небольшая сумма штрафа - это, по сути, награда для Google, который участвовал в массовом и нелегальном сборе данных, не заботясь о безопасности детей", - прокомментировала данную информацию Катарина Копп, заместитель директора Центра цифровой демократии, который направил жалобу регуляторам на действия YouTube.

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