Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом вызвал ажиотаж и многочасовые очереди на Венецианском кинофестивале, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Картина режиссера Тодда Филлипса представлена в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля.

Утром в субботу на острове Лидо прошли показы для журналистов и работников киноиндустрии. Из-за большого ажиотажа публике пришлось занимать очереди на сеансы задолго до начала и стоять под палящим солнцем по несколько часов.

На показах двухчасовой картины совсем не было свободных мест, финал ленты аудитория встречала долгими аплодисментами. А когда на титрах появилось имя Хоакина Феникса, в залах (один на тысячу, другой на 1400 мест) слышались многочисленные выкрики одобрения.

Фильм рассказывает о культовом герое, враге Бэтмена, Артуре Флеке, человеке, страдающем от ментальных проблем и неурядиц в семье, от которого отвернулось общество.

В "Джокере" также снялись Роберт Де Ниро, Зази Битц ("Дэдпул-2"), Фрэнсис Конрой (телесериалы "Американская история ужасов" и "Касл-Рок") и другие.

Официальная премьера фильма пройдет в субботу вечером в Большом зале Дворца кино, главной площадке Венецианского кинофестиваля.

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