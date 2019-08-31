Житель Берлина Ларс Мотца удостоился записи в Книге рекордов Гиннесса как подросток, с самым большим размером ноги - 16-летнему молодому человеку нужны ботинки 57 размера. Об этом сообщило в субботу агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Левая стопа Ларса достигает в длину 35,05 см, правая - 34,98 см. Такой обуви в магазинах Германии нет, приходится делать на заказ. Стоимость одной пары может достигать €1,2 тыс. Расходы покрываются по медицинской страховке, рассказала агентству Анке, мама Ларса.

Кроме того, юноша учится на столяра и ему нужна специализированная обувь для работы в мастерской. Такие ботинки стоят €1,8 тыс. Эти расходы покрывает Ведомство по делам труда.

"Здорово, что этот рекорд принадлежит мне", - сказал агентству Ларс. При этом в быту юноша нередко сталкивается с проблемами. Ему, к примеру, трудно подниматься по ступенькам. "Проблемы будут и с автошколой", - сказал он. Сложно также со спортом - ни хоккей, ни футбол, ни баскетбол молодому человеку не подходят.

Иногда с Ларсом происходят и комичные истории. Однажды ему пришлось снимать ботинки на досмотре в аэропорту Цюриха, потому что сотрудники службы безопасности подумали, что он пытается пронести в обуви запрещенные для провоза предметы. "Ничего страшного, я на такое не обижаюсь", - сказал подросток.

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