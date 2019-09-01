Министерство обороны России опубликовало кадры с момента запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Известно, что пуск был выполнен на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На видео видно, как военнослужащие провели стрельбу по имитированной цели условного противника, которую с успехом ликвидировали.

Кроме того, военным удалось выполнить ряд нормативов. Так, ракетчики сумели перевести комплекс "Искандер" из походного положения в боевое, осуществить перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанести ракетный удар по установленным целям.

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