В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы в 18:58 по местному времени у побережья района Датча.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,98 километра.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

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