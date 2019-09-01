В результате ДТП с участием трех автомобилей в турецкой провинции Бурдур один человек погиб и девять человек пострадали, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел на автодороге Бурдур-Яшелиова.

В результате аварии семь человек, среди которых водители автомобилей и пассажиры. Пострадавшие были госпитализированы.

Несмотря на вмешательство врачей, одного из пострадавших не удалось спасти.

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