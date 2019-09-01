Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН
Председательство в Совбезе ООН с воскресенья на месяц переходит к России - ожидается, что в некоторых заседаниях примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Ежемесячная ротация этой должности между членами Совета проводится в алфавитном порядке по названию страны. В августе в Совбезе председательствовала Польша.
Как рассказали РИА Новости в постпредстве РФ при ООН, в сентябре запланировано большое количество мероприятий по линии Совета. По словам первого зампостпреда РФ Дмитрия Полянского, ряд мероприятий будет посвящен региональному сотрудничеству.
Программу российского председательства в СБ ООН представит журналистам постпред РФ Василий Небензя 3 сентября после ее официального принятия членами СБ.
Кроме того, председательство России совпадает с открытием 74-й сессии ГА и неделей высокого уровня Генассамблеи.
Как сообщалось ранее, российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам Полянского, есть все основания ожидать участия Лаврова в некоторых заседаниях Совбеза.
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