По меньшей мере 31 человек пострадал в результате столкновений между полицией и демонстрантами в субботу в Гонконге. Состояние пяти человек расценивается врачами как серьезное. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция RTHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Накануне в некоторых районах города состоялись многотысячные несанкционированные акции протеста противников закона об экстрадиции, сопровождавшиеся беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ и машины с водяными пушками для разгона радикальных демонстрантов, которые перекрывали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью в правительственные здания, атаковали полицейских кирпичами и металлическими прутьями.

В ночь на воскресенье полиция задержала 40 участников беспорядков на станции метро Prince Edward. Сотрудники спецподразделения применили дубинки и перцовый газ против агрессивно настроенных демонстрантов, которые в подземке совершали акты вандализма и провокации.

Оператор железнодорожного транспорта - корпорация MTR - сообщила, что три станции метро - Mong Kok, Prince Edward и Kowloon Bay - в воскресенье будут закрыты по соображениям безопасности и в связи с причиненным им ущербом. Сегодня демонстранты планировали попытаться нарушить работу общественного транспорта в аэропорт. Администрация воздушной гавани призвала пассажиров приезжать заблаговременно и следить за изменениями рейсов.

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