В Иране состоялась презентация нового беспилотного летательного аппарата "Киян" войск противовоздушной обороны страны, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступивший на церемонии презентации командующий войсками противовоздушной обороны Алирза Сабахифард сказал, что беспилотник "Киян" имеет как боевые, так и оборонительные функции.

По его словам, этот аппарат может реализовывать разведывательные операции и выполнять долгие полеты, а также поражать цели на больших расстояниях.

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