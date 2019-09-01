https://news.day.az/world/1152165.html Иран представил новый беспилотник
Иран представил новый беспилотник
В Иране состоялась презентация нового беспилотного летательного аппарата "Киян" войск противовоздушной обороны страны, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.
Выступивший на церемонии презентации командующий войсками противовоздушной обороны Алирза Сабахифард сказал, что беспилотник "Киян" имеет как боевые, так и оборонительные функции.
По его словам, этот аппарат может реализовывать разведывательные операции и выполнять долгие полеты, а также поражать цели на больших расстояниях.
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