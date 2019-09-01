https://news.day.az/world/1152207.html Иран проводит военные учения в Каспийском море
Иран проводит военные учения в Каспийском море
Военно-морские силы Ирана начали учения под названием "Устойчивая безопасность" в Каспийском море. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на информационный портал иранской армии, передает Day.Az.
Согласно информации, военные учения проводятся с целью повышение боевых навыков в море.
В учениях задействованы корабли и летательные аппараты, в том числе эсминцы, истребители и вертолеты.
Учения проводятся на территории в 25,8 морских миль.
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