Военно-морские силы Ирана начали учения под названием "Устойчивая безопасность" в Каспийском море. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на информационный портал иранской армии, передает Day.Az.

Согласно информации, военные учения проводятся с целью повышение боевых навыков в море.

В учениях задействованы корабли и летательные аппараты, в том числе эсминцы, истребители и вертолеты.

Учения проводятся на территории в 25,8 морских миль.

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