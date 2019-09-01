В городе Кайсери Турции грузовая машина врезалась в жилой дом. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, в результате происшествия погибли четыре человек. Отмечается, что большая часть жилого дома обрушилась, под завалами могут находиться люди.

В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

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