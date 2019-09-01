https://news.day.az/world/1152228.html Грузовик въехал в жилой дом в Турции: есть жертвы, под завалами остались люди
Грузовик въехал в жилой дом в Турции: есть жертвы, под завалами остались люди
В городе Кайсери Турции грузовая машина врезалась в жилой дом. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, в результате происшествия погибли четыре человек. Отмечается, что большая часть жилого дома обрушилась, под завалами могут находиться люди.
В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.
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