По меньшей мере восемь мирных жителей стали жертвами взрыва придорожной бомбы в северной афганской провинции Балх.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Подробности инцидента пока не приводятся.

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