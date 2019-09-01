https://news.day.az/world/1152236.html В Афганистане прогремел взрыв, много погибших
В Афганистане прогремел взрыв, много погибших
По меньшей мере восемь мирных жителей стали жертвами взрыва придорожной бомбы в северной афганской провинции Балх.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
Подробности инцидента пока не приводятся.
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