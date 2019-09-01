США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны. Вашингтон поднял пошлины на 15 процентов на китайские товары на 125 миллиардов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди товаров, которые попали под ограничения, оказались умные колонки, беспроводные наушники и обувь, произведенная в КНР. Причем ограничения коснутся даже тех товаров, которые сейчас находятся на пути в США и были отправлены до введения тарифов, пишет Reuters.

С 15 декабря Штаты собираются ввести пошлины в отношении китайских товаров еще на 175 миллиардов долларов. Таким образом, если ограничения будут введены в полном объеме, они затронут почти весь китайский импорт в США.

Китай также вводит пошлины в два этапа: в рамках первого с 1 сентября пяти- и десятипроцентными пошлинами облагается американский импорт на 75 миллиардов долларов. Под пятипроцентные ограничения попала американская нефть, что стало первым случаем введения тарифов на топливо в ходе противостояния двух крупнейших экономик мира.

На втором этапе, который также стартует 15 декабря, Китай планирует вернуть дополнительные 25-процентные пошлины на автомобили американского производства и импортируемые из США автозапчасти. Их действие было приостановлено в декабре 2018 года после успешных переговоров лидеров США и Китая в Аргентине.

США и Китай ведут торговую войну уже более полутора лет. С конца 2018 года Вашингтон и Пекин провели несколько раундов успешных переговоров, и стороны даже пошли на ряд уступок. Однако в мае их отношения вновь обострились, после того как очередные переговоры о торговой сделке провалились, и американский президент заявил о введении новых пошлин в отношении китайских товаров. В конце июня лидеры США и КНР на саммите G20 договорились о перемирии, но вскоре отношения двух стран вновь ухудшились и они обменялись новыми угрозами.

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