Возле необитаемого костариканского острова Кокос в Тихом океане акулы не дают подобраться людям к затерянным драгоценностям, стоимость которых оценивается в миллиард долларов. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди сокровищ могут быть золотая статуя Девы Марии в полный рост, бриллианты и сотни монет из золота и серебра. Поиск клада затруднен акулами различных видов.

Согласно легенде, клад был оставлен пиратами, которые украли его с корабля, следовавшего в 1820 году из Лимы, столицы Перу. Судно должно было перевезти драгоценности в Мексику. Разбойники напали на корабль, убили капитана, священников и солдат, похоронив всех на острове Кокос. Останки членов команды так и не нашли.

Необитаемый остров посещали охотники за сокровищами со всего мира. В 1856 году наемники, скрывавшиеся на острове Кокос от войны в Никарагуа, обнаружили небольшую часть клада. Они выкопали в пещере цепь, которая привела их к сундуку, и нашли в нем золотые испанские монеты, что стало причиной повышенного интереса к острову в дальнейшем.

Исследователи спорят по этому поводу: они не уверены, что клад может находиться именно на этом острове. Некоторые скептики полагают, что все это - приукрашенные пиратские истории.

Остров Кокос является прототипом острова из романа Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ". Писатель Майкл Крайтон в произведении "Парк юрского периода" описывал данный остров, изменив его название на Нублар. В 1997 году ЮНЕСКО внесла остров в список объектов Всемирного наследия.

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