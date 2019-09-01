Во время протестов в Гонконге митингующие возвели баррикады и попытались заблокировать доступ поездов к международному аэропорту Гонконга. Об этом сообщает издание The Age, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Поездки в аэропорт были прекращены, когда протестующие собрались снаружи. Когда поезда были отрезаны, протестующие продолжали идти в аэропорт и строить баррикады через дорогу, на которую, по их словам, не распространялась судебный запрет, запрещающий протесты в аэропорту", - говорится в сообщении.

Как стало известно, в то время, когда полиция устроила проверки на въезд в терминал, несколько тысяч протестующих собрались у аэропорта и построили баррикады на железнодорожных путях, ведущих в аэропорт.

"Они покинули место происшествия после того, как силовики предупредили, что на месте происшествия они начнут операцию по разминированию, в ходе которой часто используется слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Доступ в аэропорт был значительно затруднен, и на цифровых дорожных знаках стало появляться предупреждение о том, что умышленные блокировки движения являются незаконными.

Отметим, что Гонконг, который длительное время находился под британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которыепродолжаются последние несколько месяцев в городе , вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!