https://news.day.az/world/1152244.html Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Японии
Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Японии
Самолет канадской авиакомпании Air Canada совершил в воскресенье экстренную посадку в японском столичном аэропорту Нарита. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Boeing 787 канадской авиакомпании следовал из Шанхая в Ванкувер, однако по дороге на лобовом стекле самолета образовалась трещина. В результате чего экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Японии. Отмечается, что никто из 299 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.
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