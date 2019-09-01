https://news.day.az/world/1152256.html Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции
Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции
Показ фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли на Венецианском кинофестивале завершился восьмиминутными овациями. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, помимо аплодисментов зрители кричали: "Браво!".
Фильм является переосмыслением истории Джокера, который был комиком Артуром Флеком. Он старался нести в мир радость, но, столкнувшись с жестокостью людей, стал злодеем.
Ранее в Сети появился финальный трейлер фильма по комиксам DC "Джокер" на русском языке. Главную роль Флека/Джокера исполнил Хоакин Феникс, также в картине снялись Роберт Де Ниро и Фрэнсис Конрой.
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