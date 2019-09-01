https://news.day.az/world/1152259.html Каннибал стал поваром в лечебнице для маньяков в Англии
Каннибал стал поваром в лечебнице для маньяков в Англии
Сексуальный маньяк, который убил двух женщин и съел одну из них, получил должность повара в психиатрической больнице строгого режима Бродмур. Об этом пишет The Sun ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как пишет издание, мужчина задушил двух женщин и признался в их убийстве в 2008 году. После этого его поместили в специализированную лечебницу Бродмур.
Отмечается, что он написал своему приятелю, что любит готовить и готов накормить всех в лечебнице и его пригласили на должность.
Теперь каннибал готовит сладости, пиццу и курицу с карри для других больных.
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