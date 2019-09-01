Вслед за изменением статуса неспокойного штата Джамму и Кашмир индийские власти приняли другое противоречивое решение, лишив гражданства около двух миллионов жителей штата Ассам. Таким образом местные власти решили бороться с бенгальскими иммигрантами. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, порядка 1,9 млн человек были исключены из опубликованного 31 августа Национального реестра граждан. В целом в штате были зарегистрированы 33 млн человек.

Сторонники такой инициативы утверждают, что она поможет бороться с не имеющими документов иммигрантами из Бангладеш.

В то же время критики реестра уже выразили опасения, что это приведет к депортации сотен тысяч жителей штата, которые говорят на бенгали - официальном языке в Бангладеш.

Кроме того, реестр может быть использован для оправдания религиозной дискриминации в отношении индийских мусульман.

Ассам является единственным индийским штатом, где ввели реестр граждан. В 2015 году все его жители должны были подтвердить, что они или их предки проживали на территории штата до 24 марта 1971 года, когда в Бангладеш началась война за независимость.

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