Сбой в системе представления планов полетов во Франции привел к массовым задержкам рейсов на всей территории страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC).

"Компьютерный сбой произошел сегодня ночью примерно в 02:30 по местному времени в системе автоматического представления перед взлетом планов полетов в центры управления", - говорится в заявлении ведомства. В нем подчеркивается, что это никак не сказалось на безопасности пассажиров.

После 11:30 работу системы удалось восстановить. Сейчас специалисты DGAC расследуют причины этого инцидента.

"Сбой привел к задержкам на всех рейсах от получаса до полутора часов. Сегодня, учитывая трафик во французских аэропортах, а также накопившиеся сдвиги в расписании, задержки должны постепенно уменьшиться в течение дня", - отмечают в управлении.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!