Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение торговых переговоров с Китаем в сентябре.

США в воскресенье вновь повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. По заявлению Американской ассоциации товаров одежды и обуви, под новые пошлины попадут 91,6% одежды, 68,4% домашнего текстиля и 52,5% импорта обуви из Китая.

"Мы говорим с Китаем, встреча по-прежнему запланирована, как вы знаете, на сентябрь. Посмотрим, что произойдет. Но мы больше не можем позволить Китаю обирать нашу страну", - сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает.

Пекин выразил Вашингтону протест в связи с очередным повышением пошлин. Китайские власти настаивают на том, чтобы США отказались от своих действий и создавали условия для возобновления торговых консультаций.

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