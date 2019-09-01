По меньшей мере 86 человек погибли при авиаударе по тюрьме в провинции Дамар в центральной части Йемена, заявил РИА Новости, как передает Day.Az, координатор йеменского Красного полумесяца Ильяс Маниа аль-Майдама.

Ранее йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что 60 человек погибли, 50 получили ранения в результате авиаудара арабской коалиции по тюрьме в провинции Дамар. В свою очередь, коалиция опровергла обвинение, заявив, что удар была нанесен по военному объекту хуситов.

"Налеты начались приблизительно в 23:00 по местному времени в субботу, число авиаударов составило 13. На данный момент группой Красного Полумесяца были извлечены 86 тел. Десятки тел по-прежнему находятся под обломками. То, что мы обнаружили, было центром содержания заключенных", - сообщил аль-Майдама.

Он также добавил, что суммарное количество раненых составляет 40 человек.

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