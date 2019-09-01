Ураган "Дориан" достиг побережья Багамских островов. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако.

Уточняется, что максимальная скорость ветра возросла до 298 километров в час.

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