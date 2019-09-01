https://news.day.az/world/1152303.html Ураган «Дориан» достиг Багамских островов
Ураган «Дориан» достиг Багамских островов
Ураган "Дориан" достиг побережья Багамских островов. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако.
Уточняется, что максимальная скорость ветра возросла до 298 километров в час.
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