Урагану "Джульет" в Тихом океане присвоена третья категория, максимальная скорость ветра составляет 185 километров в час. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным центра, в настоящее время "Джульет" находится примерно в 700 километрах от побережья мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 19 километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 185 километров в час.

"Джульет" стал пятым ураганом в нынешнем сезоне в восточной части Тихого океана.

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