Раньше Дэвиду Пайку приходилось добираться на работу в течение полутора часов, а сейчас весь путь занимает у него 15 минут, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Владелец небольшой фирмы в Бруклине (Нью-Йорк, США) недавно приобрёл подержанный гидроцикл, на котором не только быстро перебирается через реку Гудзон, но ещё и любуется по дороге городскими видами.

Дэвиду особенно повезло, что он, будучи боссом, может не волноваться по поводу офисного дресс-кода, так что мужчина чаще всего просто одевает шорты и майку. Правда, лето закончилось, и в дальнейшем погода может препятствовать речным прогулкам, но неунывающий бизнесмен заранее обзавёлся гидрокостюмом, так что теперь он уверен, что сможет добираться до офиса на гидроцикле круглый год.

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