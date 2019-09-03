Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт (штат Алабама) застрелил пятерых членов своей семьи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметили полицейские, юноша был задержан и уже признался в содеянном. Полиция пока не обнародовала информацию о мотивах преступника.

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