В один прекрасный день жители Лагуна-Бич (Калифорния, США) испытали не самые приятные чувства, увидев возле здания мэрии страшноватые фигуры мужчин в толстовках, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Капюшоны пяти фигур натянуты так, что полностью скрывают лица, и многие горожане сравнили их с какими-то террористами и заявили, что скульптуры, созданные художником Марком Дженкинсом, очень их пугают. Сам же создатель уверяет, что лица мужчин якобы скрыты от палящего солнца, ведь он стремился показать сценку.

Несмотря на то, что кто-то не оценил идею мастера, нашлись у него и защитники. Эти люди считают, что инсталляция, которая будет украшать лужайку перед мэрией в течение трёх месяцев, стала самой потрясающей достопримечательностью их города.

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