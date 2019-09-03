Колледж святого Этьена во французском Страсбурге назвал свои факультеты именами факультетов школ из серии книг о волшебнике Гарри Поттере, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Следом за исчезновением профилей ES (социально-экономический) и S (научный) классы стали нуждаться в новом наименовании. И благодаря предложению учеников для их параллели была выбрана тема Гарри Поттера. Добро пожаловать в Хогвартс!" - говорится в сообщении учебного заведения в соцсети Facebook.

На фотографии, размещенной в записи, перечислены названия профилей: Гриффиндор (Gryffondor), Слизерин (Serpentard), Когтевран (Serdaigle) и Пуффендуй (Poufsouffle). Другие курсы получили названия волшебных школ - Шармбатон (Beauxbâtons), Дурмстранг (Durmstrang) и Ильверморни (Ilvermorny).

В декабре 2018 года сообщалось, что лицей №6 в Красноярске также разделил профильные классы на факультеты и устраивает турниры на Кубок школы. Задача школьников - набрать наибольшее количество баллов. За достижения и промахи факультету начисляют или снимают очки. Баллы добавляют хорошие оценки, участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях и школьных мероприятиях. Поводом для снятия очков могут стать прогулы и плохая дисциплина.

Серия из семи романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах, издана общим тиражом в 400 миллионов экземпляров и переведена на 65 мировых языков.

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