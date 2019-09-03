Рашид Назим, мастер боевых искусств, проживающий в городе Карачи, продолжил оттачивать своё мастерство в разбивании грецких орехов.

Пакистанец во время попытки установить мировой рекорд, используя свой локоть, разбил лежащую на столе длинную очередь из грецких орехов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.

Рашид Назим, который руководит школой обучения боевым искусствам, рассказал, что готовился к рекорду в течение нескольких месяцев.

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https://.com/pakistanec-razbil-za-minutu-razbil-loktem-229-greckih-orehov-03-09-2019.html

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